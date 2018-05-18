Опубликована первая информация о новом компактном кроссовере KIA KX1

Прототип автомобиля с названием Yi PAO был представлен в этом году на автосалоне в Пекине, а по сути новинка является китайским вариантом кроссовера Kia Stonic.

Между тем выход кроссовера KIA KX1 на китайский рынок произойдет уже скоро, так как новинка уже появилась на сайте министерства автомобильной промышленности Китая, благодаря которому стало известно, как будет выглядеть товарная версия и некоторые подробности.

Так, длина модели составит 4 100, а ширина будет 1 735 мм, тогда как высота и расстояние между осями составят 1 533 и 2 570 мм соответственно.

В отличие от Kia Stonic новый KIA KX1 получит иной передний и задний бамперы, модернизированную решетку радиатора, новые противотуманные фары и увеличенный воздухозаборник.

Моторная гамма будет представлена бензиновым 1,4-литровым двигателем мощностью 95 л.с. Среди трансмиссий будет шестискоростная механика или четырехскоростной автомат.

Системы полного привода у автомобиля не будет. Предварительная стоимость KIA KX1 составит от 100 до 150 тысяч юаней или от 978 тысяч до 1,5 миллиона рублей.