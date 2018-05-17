Жители Европы массово скручивают пробег на своих автомобилях

Как оказалось, скручиванием пробега в автомобиле до сих пользуются не только в странах СНГ, но также и в ЕС, причем больше всего меняют показания одометра в Великобритании.

Как удалось выяснить специалистам, в ЕС на каждом десятом автомобиле пробег на счетчике не соответствую реальному.

Наибольший показатель авто с заниженным пробегом в Великобритании. Причина изменения одометра связана не только с продажей автомобиля, но также и со страховкой. Также европейцы изменяют пробег, если машина приобреталась в кредит по программе с обратным выкупом.

В этом случае после окончания договора автовладелец возвращает дилеру приобретённый автомобиль, или выплачивает оставшуюся сумму и оставляет ее себе. Так вот при возврате авто пробег должен быть не выше ранее обговоренного.

Еще специалисты выяснили, что на дорогих автомобилях пробег скручивают чаще, чем на бюджетных моделях.

Все данные о скручивании пробега были получены с мобильных приложений для диагностики автомобиля, которые популярны у европейцев.

Эти программы для смартфонов могут не только выявить ошибки в бортовой системе и вносить некоторые изменения, но также и записывают некоторые данные и среди них оказался и пробег автомобиля.