Обновленный кроссовер Hyundai Creta показали на фото без камуфляжа

Компактный кроссовер Hyundai Creta в России является самым популярным представителем SUV, но он большим спросом пользуется не только в нашей стране, но также в Китае и Индии.

Для первой корейский «паркетник» обновили в прошлом году, теперь очередь дошла до индийского рынка. На днях зарубежный портал Motoroids раздобыл первые фотографии индийской обновленной версии Creta без камуфляжа.

Модель получит классический рестайлинг, в рамках которого будут изменены бампера, радиаторная решетка и противотуманные фары, вокруг которых появятся светодиодные ДХО.

Также обновят задние фонари и изменится их рисунок. Салон кроссовера останется без изменений. Также ничего нового не появится в моторной гамме.

Модель по-прежнему будут предлагать с бензиновыми и дизельными ДВС объёмом 1,4 и 1,6-литров. В продажу рестайлинговая индийская версия кроссовера Hyundai Creta поступит летом.