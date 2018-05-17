Опубликовано первое тизерное видео нового внедорожника Seat Terraco

Новинка от компании Seat будет построена на платформе MQB и появится в трехрядном исполнении.

Сегодня производитель Seat опубликовал первое тизерное видео нового внедорожника, получившего название Terraco.

Новый кроссовер марки был назван в честь древнейшего города в Испании, расположенного на побережье Средиземного моря.

Официальная презентация семиместной новинки состоится на автосалоне в Париже этой осенью. Конкурентом новой модели называют Nissan X-Trail, а ее предварительная стоимость составит 30 тысяч евро.

В модельном ряду Seat новый Terraco расположится на ступень выше Ateca, а также кроссовер станет заменой минивэну Alhambrа.

Дизайнерские решения для Terraco будут позаимствованы от концепта 20V20, а в моторной гамме предложат бензиновые и дизельные агрегаты, работающие с передне- и полноприводными системами.