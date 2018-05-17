Слухи о том, что новая Lada 4×4 может быть построена на платформе Renault появились достаточно давно, однако в компании их никак не комментировали.

При этом сегодня во время собрания глава «АвтоВАЗа» подтвердил, что такая возможность действительно рассматривается, правда никаких подробностей президент компании официально не сообщил.

Впрочем, более подробно о новом поколении Lada 4×4 портал «ТвоёАвто» уже писал. При этом в дополнении к той информации можно отметить, что новая Lada 4×4 может получить платформу от Renault – CMFB.

Для российского внедорожника это будет глубоко модернизированный вариант платформы. К слову на ней построено и новое поколение Dacia Duster, Renault Kadjar, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.