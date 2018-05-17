Hyundai готовит к выходу новый спортивный кроссовер Hyundai Kona N SUV

Новый компактный кроссовер в 2020 году будет представлен в спортивной модификации, под ее капотом установят 2,0-литровый турбомотор с 250-сильной отдачей.

Корейская компания Hyundai для своего нового кроссовера Kona намерена подготовить спортивную версию, которая к названию получит приставку N.

Как удалось узнать зарубежным профилирующим СМИ, сейчас компания готовит первые тестовые модификации Kona N.

В кроссовере появится не только турбомотор, но также спортивная подвеска, улучшенное рулевое управление и новая тормозная система.

Предположительно, в компактном кроссовере будут установлен мотор от i30 N. Сейчас моторная гамма кроссовера Kona состоит из четырёх моторов мощностью от 120 до 177 л.с.