Новый компактный кроссовер в 2020 году будет представлен в спортивной модификации, под ее капотом установят 2,0-литровый турбомотор с 250-сильной отдачей.
Hyundai готовит к выходу новый спортивный кроссовер Hyundai Kona N SUV
17.05.2018 18:59
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Корейская компания Hyundai для своего нового кроссовера Kona намерена подготовить спортивную версию, которая к названию получит приставку N.
Как удалось узнать зарубежным профилирующим СМИ, сейчас компания готовит первые тестовые модификации Kona N.
В кроссовере появится не только турбомотор, но также спортивная подвеска, улучшенное рулевое управление и новая тормозная система.
Предположительно, в компактном кроссовере будут установлен мотор от i30 N. Сейчас моторная гамма кроссовера Kona состоит из четырёх моторов мощностью от 120 до 177 л.с.
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