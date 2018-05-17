Обновленный кроссовер Mazda CX-3 получил новый дизельный двигатель

Обновленная версия кроссовера с новым дизельным двигателем стала доступна для покупки на домашнем для Mazda рынке.

Mazda CX-3 позиционируется как автомобиль 2019 модельного года и отличается от предшественника не только наличием нового двигателя, но и изменениями в экстерьере.

Так, во внешности модели появилась новая радиаторная решетка, иные противотуманные фары, а в переднем бампере появились вставки серебристого цвета.

Еще модель получила новые колесные диски размером 18 дюймов, а также новые задние фонари. Еще в результат обновления производитель улучшил в Mazda CX-3 шумо- и виброизоляцию, а также была пересмотрена центральная консоль.

Что касается моторной гаммы, то в ней все также присутствует двухлитровый SkyActive-G с отдачей 150 л.с. при 201 Нм, который был модернизирован.

После обновления стал доступен новый дизельный мотор объёмом 1,8 литра, который имеет мощность 116 л.с. и создавался на базе 1,5-литрового агрегата.