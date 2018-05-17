Немецкая компания Mercedes-Benz намерена продолжать выпуск предыдущего поколения легендарного внедорожника, но речь идет только о модели в версии G-Class W461.

В рамках Детройтского автосалона в январе этого года было представлено новое поколение внедорожника, который был доступен и для российского рынка, где вызвал ажиотажный спрос.

Таким образом, Mercedes-Benz продолжит выпуск G-Class W461 вместе с новым G-Class.

При этом отмечается, что выпуск предыдущего поколения модели будет предлагаться на тех рынках, где разрешена продажа авто стандарта Euro 5.