Презентация нового электромобиля от немецкой компании должна состояться уже в 2021 году, а пока специалисты компании продолжают работать над новинкой.

Сегодня BMW опубликовала первое изображение беспилотного электромобиля iNex, который получит несколько версий с разным запасом хода.

Как рассказали в компании, новая модель будет выпускаться на производственной площадке в Дингольфинге.

Сейчас известно, что запас хода автомобиля составит от 450 до 700 км, а мощность силовой установки может составит 800 л.с. в топовом исполнении.

По неофициальным данным, электрокаром станет кроссовер, который по габаритам будет сопоставим с кроссовером Х5. Кроме этого, новинка будет оборудована автопилотом.