На Крымском мосту были эвакуированы первые автомобили

За первые сутки работы Крымского моста было эвакуировано четыре автомобиля, но отмечается, что эти машины никак не повлияли на работу моста.

Причиной эвакуации в трех случаях стало то, что в автомобилях закончился бензин, а один автомобиль был эвакуирован из-за поломки.

Сообщается, что две машины эвакуировали с моста в первые часы его работы, а еще две сегодня рано утром. Стоит отметить, что каждую смену у моста дежурят шесть комплексных дорожных машин, в том числе и с комплектом для осуществления эвакуации автобусов.

Между тем, в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» сегодня сообщили, что за первые сутки работы Крымского моста, по нему проехали не менее двадцати тысяч транспортных средств.

При этом в утренние и вечерние часы загруженность моста была на уровне 25-30%. Ночью по мосту проезжало около двухсот автомобилей в час.

Стоит отметить, что Крымский мост открыли раньше запланированного срока, а уже осенью по мосту смогут передвигаться и грузовые автомобили.