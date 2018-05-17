Частота замены салонного фильтра в автомобиле

Салонные фильтры обычно представляют собой матерчатые, пластиковые или картонные прямоугольники с расположенным по периметру уплотнителем и натянутым сверху тонковолокнистым материалом или пористой бумагой. Загрязнившийся «расходник» можно попытаться продуть, и внешне он может даже казаться чистым – однако микроскопические поры всё равно остаются забитыми пылью, а структура детали может повредиться, снижая эффективность очистки воздуха. Поэтому засорившийся салонный фильтр необходимо только заменять новым, соблюдая периодичность и другие рекомендации по замене.

Периодичность замены

Период установки нового фильтра можно узнать по рекомендациям производителя. И, хотя на эту характеристику влияют условия езды, частота использования автомобиля и внешняя среда, каждая компания указывает пробег, после которого требуется замена фильтрующего элемента:

для моделей «Форд», «Хендай» и «Ниссан» он составляет около 20 тыс. км;

для автомобилей «Рено», «Шевроле» и «Фольксваген» – 15000 км;

для продукции компании «Тойота», «Мерседес» и «Вольво» – 10000 км.

Экстремальные условия эксплуатации требуют уменьшения срока службы одного фильтрующего элемента примерно вдвое. Инструкции по замене салонного фильтра в разных марках авто можно посмотреть на сайте: https://zamenafiltr.com/

Ещё одним критерием, который влияет на периодичность замены детали, является время эксплуатации. В обычных условиях он равен 6 месяцам – за год устанавливать новый салонный фильтр придётся дважды. Водителям, страдающим от аллергических реакций, рекомендуется менять «расходник» перед периодом активного цветения определённых растений, для того чтобы повысить эффективность очистки воздуха.

О необходимости срочной замены можно понять и по неприятному запаху в салоне после включения кондиционера, слабую работу печки в холодное время года, быстро запотевающие окна и повышенный уровень влажности. Признаком того, что фильтрующий элемент требуется менять, является и быстрое загрязнение лобового стекла или приборной панели, свидетельствующее о попадании в салон пыли.

Снятие и установка фильтрующего элемента

Для снятия и установки фильтра обычно не требуется много времени. Однако водителю, который не знает, где находится фильтрующий элемент, не имеет опыта и боится неправильно выбрать и установить подходящий вариант, стоит обратиться в автосервис. Стоимость услуги сравнительно небольшая, даже с учётом суммы, которую придётся отдать за фильтр.

Решив заняться заменой самостоятельно, следует ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля. Здесь производитель обычно указывает и место нахождения расходника, и особенности его снятия и установки. У большинства автомобилей салонные фильтры находятся за перчаточным ящиком или под ним. В некоторых моделях – под приборной панелью и даже в специальных кассетах под капотом. В последнем случае извлекать фильтрующий элемент достаточно сложно, и без обращения в сервис обойтись вряд ли получится.