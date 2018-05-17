ШРУС на Daewoo Lanos с ABS и без, в чем отличие?

В реализации переднего привода автомобиля одной из основных сложностей был вопрос передачи вращения между коробкой передач и колесами. Это усложнялось условием изменяемого в процессе выполнения поворотов угла между осям. Наиболее грамотным решением этого вопроса стал шарнир равных угловых скоростей, эффективно передающий обороты даже при вполне значительной величине угла между осями вращения. Однако такая конструкция довольно чувствительна к повреждениям, а значит, иногда приходится обращаться в магазин за заменой.

К счастью, на Ланос 1.5 наружный ШРУС не имеет особенно большого разнообразия вариантов и встречается всего двух типов:

Вариант для автомобилей без ABS. Представляет собой, собственно, стандартную гранату без дополнительных деталей в конструкции.

Вариант для автомобилей с ABS. Основное отличие этого варианта заключается в наличии запрессованного зубчатого кольца, обороты которого считываются датчиком для работы АБС.

Проблемы могут появиться, когда в наличии имеется только ШРУС с ABS на Дэу Ланос, а вам нужен простой вариант, или же наоборот. Если при наличии в вашем автомобиле АБС в продаже остались только ШРУСы без него. Также у таких типов деталей может наблюдаться и некоторая разница в стоимости, при которой возникает вполне понятное желание приобрести более дешевый вариант, когда требуемый тип, по факту, оказывается дороже, что не способствует особенной экономии при выполнении необходимой срочной замены.

Впрочем, если внимательнее рассмотреть эти узлы, окажется, что граната на Дэу Ланос в обоих вариантах имеет одинаковую конструкцию по ключевым моментам, а именно, по габаритам и количеству шлицов, внутренних и наружных, которыми данная деталь соединяется с полуосью и колесом. Соответственно, если в продаже не нашлось ШРУСа без АБС, его свободно можно заменять аналогичной деталью с зубчатым кольцом без потери работоспособности и каких-либо сложностей в процессе установки на полуось.

В то же время, ШРУС наружный на Ланос 1.5 без ABS также может быть установлен на автомобиль с АБС, однако, для восстановления работы антиблокировочной системы понадобится выполнить некоторые несложные манипуляции. Отсутствующее на новой детали зубчатое кольцо вполне можно аккуратно спрессовать со старого узла и посадить на новый. Впрочем, стоит отметить, что выполнять снятие кольца лучше ещё до покупки нового ШРУСа, поскольку в процессе спрессования оно может повредиться и покупка ШРУСа без АБС может оказаться просто лишней.