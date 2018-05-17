Глобальный пикап Ford Ranger обновили во второй раз

Американская компания Ford несколько месяцев назад вывела на рынок США пикап Ford Ranger, который ранее ушел с рынка, но вернулся уже в существенно модернизированном исполнении. Этот вариант первым получил обновления, в том числе и стальной передний бампер.

Теперь производитель обновил глобальную версию пикапа, производство которой налажено на предприятии в Таиланде и в ЮАР.

Таким образом, глобальная версия пикапа получает уже второе обновление, подобное, как у американского варианта.

Пикап получил обновленную решетку радиатора, но не имеет металлического бампера, как у «американца», а вместо этого использовали пластик.

Среди изменений можно отметить и появление системы автоматического торможения, а также светодиодных фар.

При этом в салоне изменений не произошло. Что касается моторной гаммы, то она представлена 2,3-литровым турбомотором, а также битурбированный дизельный двигатель объёмом два литра, пару которому теперь составляет 9 –скоростной автомат.

Другие дизельные установки в линейке все также остались, а это 2,2-литровый 160-сильный и 3,2-литровый 200-сильный моторы. Пару этим агрегатам составляет механическая коробка или шестискоростной автомат. В продажу обновленный пикап поступит в четвертом квартале года.