BMW представила пожарный BMW X3 и MINI для полиции

Автомобили от немецкой компании, созданные для экплуатации в экстренных службах, дебютировали на выставке RETTmobil.

Специальная версия для пожарных была создана на базе кроссовера X3 и позиционируется как штабная машина, у которой есть проблесковые маячки, сирена, а также системы GPS и TETRA.

Кроме этого, в спецавтомобиле есть 12-вольтовые розетки в багажнике, а под капотом установлен 192-сильный бензиновый мотор объёмом два литра.

Хэтчбек MINI доработали для эксплуатации в полиции, а для этого его кузов раскрасили в стиле машин для немецкой полиции.

В основе полицейского автомобиля расположилась заряженная версия John Cooper Works, оборудованная турбированным мотором с отдачей 231 л.с. при 320 Нм. В качестве трансмиссии доступен «автомат».