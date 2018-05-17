Автомобили от немецкой компании, созданные для экплуатации в экстренных службах, дебютировали на выставке RETTmobil.
BMW представила пожарный BMW X3 и MINI для полиции
17.05.2018 11:34
41 0
Специальная версия для пожарных была создана на базе кроссовера X3 и позиционируется как штабная машина, у которой есть проблесковые маячки, сирена, а также системы GPS и TETRA.
Кроме этого, в спецавтомобиле есть 12-вольтовые розетки в багажнике, а под капотом установлен 192-сильный бензиновый мотор объёмом два литра.
Хэтчбек MINI доработали для эксплуатации в полиции, а для этого его кузов раскрасили в стиле машин для немецкой полиции.
В основе полицейского автомобиля расположилась заряженная версия John Cooper Works, оборудованная турбированным мотором с отдачей 231 л.с. при 320 Нм. В качестве трансмиссии доступен «автомат».
Комментарииcomments powered by HyperComments