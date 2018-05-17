В Сети появились первые снимки бюджетного кроссовера Borgward ВХ3

Недорогая новинка уже совсем скоро появится на китайском рынке, а пока в Сети появились первые фото бюджетного кроссовера Borgward ВХ3.

Новой моделью становится компактный кроссовер, который уже засветился в базе китайского министерства промышленности. Автомобиль создан в фирменном стиле марки.

В модельном ряду он окажется ниже модели ВХ5, а его длина окажется на 80 мм меньше, чем у последнего. Для рынка Китая бюджетный кроссовер предложат с 1,4-литровым двигателем, мощность которого составит 150 л.с.

Какая трансмиссия будет доступна пока неизвестно, но сообщается, что система привода будет как на переднюю, так и на обе оси. В продажу Borgward ВХ3 поступит до конца текущего года.