В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи автомобилей в кредит выросли в три раза и доля таких автомобилей в общем объёме продажи марки составила 55%.

Таким образом, каждый второй автомобиль Mitsubishi в апреле был продан в кредит. Порядка 60% кредитных автомобилей было оформлено по программам «Первый» и «Семейный автомобиль».

В целом в апреле продажи Mitsubishi составили 3 031 проданный автомобиль, что в 2,4 раза больше. За период январь-апрель компания продала 13 263 автомобиля, что в 2,4 раза больше.