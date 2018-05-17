На дорогах Москвы заметили необычный лимузин ЗИЛ Rolls-Royce

Фотографии необычного автомобиля были опубликованы очевидцами в Интернете. Модель по сути является доработанным вариантом автомобиля Rolls-Royce, но при этом у него есть некоторые элементы от ЗИЛ.

Так, у автомобиля можно заметить шильдик от ЗИЛа, а также фары, решетку радиатора от модели ЗИЛ 41047.

Отличительным для лимузина, который перевозили на эвакуаторе по дорогам Москвы, стали и RR ручки дверей, поворотники и колесные диски. Сообщается, что лимузин был зарегистрирован в 2015 году, причем его регистрация проходила как «ЗИЛ-НАМИ.

Самодельное транспортное средство». Есть предположение, что эта машина является неким прототип в рамках проекта Кортеж.

По предварительным данным, под капотом замеченного автомобиля располагается 6,6-литровый двигатель с отдачей 571 л.с.