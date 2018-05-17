Обновленный минивэн Hyundai H-1 превратили в «дом на колесах»

Новую версию получил обновленный минивэн Grand Starex, известный для россиян как Н-1, причем в России предлагается дорестайлинговая версия.

Так, обновленный минивэн Hyundai H-1 превратился в «дом на колесах», у которое есть тент на крыше, проектор в салоне с помощью которого можно смотреть фильмы, а также холодильник, кожаные сидения и складной столик. Еще в салоне предусмотрена плита и есть отсеки, созданные для хранения продуктов.

Также при создании «дома на колесах» был предусмотрен душ, расположенный в задней части автомобиля. Душ съемный, а емкость для воды имеет объём 50 литров.

При желании клиент сможет заказать видеопроектор, москитную сетку, солнечную панель, а также телевизор диагональю 50 дюймов. В движение кемпер приводится 2,5-литровым двигателем, мощность которого составляет 176 л.с.

В качестве трансмиссии доступен пятискоростной автомат, а за дополнительную плату будет полный привод. Стоимость кемпера на рынке Южной Кореи составляет 51 млн вон или почти три миллиона рублей.