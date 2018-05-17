Кроссовер Hongqi E-HS3 стал первым электромобилем бренда

Китайская марки Hongqi еще в Пекине представила свой первый электрический кроссовер, который дебютировал в качестве концепта.

Спустя два месяца в распоряжении китайских изданий оказались фотографии серийной версии кроссовера Hongqi E-HS3, который стал первым электромобилем бренда.

Судя по опубликованным фото, серийная версия модели практически не отличается от прототипа. Дизайн модели выполнен по мотивам другого концепта U-Concept, который дебютировал в прошлом году в Шанхае.

Сейчас известно, что построен электрокроссовер на совершенно новой платформе. В движение его будет приводить полностью электрическая силовая установка, отдача которой пока не известно.

При этом ранее в компании рассказали, что запас хода автомобиля составит 390 километров, а разгон будет осуществляться менее чем за 6 сек.