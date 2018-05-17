В этом году российский внедорожник ждут обновления, которые произойдут в техническом плане и в интерьере.
УАЗ в 2018 году представит обновленный внедорожник УАЗ Patriot
17.05.2018 05:53
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В Сети появились первые подробности об обновленном внедорожнике УАЗ Patriot, которые оказались в распоряжении «Авто Mail.Ru».
Уже в этом году модель ждут обновления в виде появления двигателя ZMZ PRO. Этот мотор предлагается доя коммерческих автомобилей УАЗ «Профи».
Его мощность составляет 150 лошадиных сил, а сам двигатель это модернизированный вариант агрегата ЗМЗ-409051.10, который после доработок все также имеет объём 2,7 литра, но мощность выросла на 15 лошадиных сил и в итоге составляет 150 л.с.
Показатель крутящего момента будет 235 Нм. Коробка передач будет прежней, но отмечается, что работы по её обновлению все еще ведутся.
Еще изменения произойдут в салоне внедорожника, где появятся ручки на стойках.
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