УАЗ в 2018 году представит обновленный внедорожник УАЗ Patriot

В этом году российский внедорожник ждут обновления, которые произойдут в техническом плане и в интерьере.

В Сети появились первые подробности об обновленном внедорожнике УАЗ Patriot, которые оказались в распоряжении «Авто Mail.Ru».

Уже в этом году модель ждут обновления в виде появления двигателя ZMZ PRO. Этот мотор предлагается доя коммерческих автомобилей УАЗ «Профи».

Его мощность составляет 150 лошадиных сил, а сам двигатель это модернизированный вариант агрегата ЗМЗ-409051.10, который после доработок все также имеет объём 2,7 литра, но мощность выросла на 15 лошадиных сил и в итоге составляет 150 л.с.

Показатель крутящего момента будет 235 Нм. Коробка передач будет прежней, но отмечается, что работы по её обновлению все еще ведутся.

Еще изменения произойдут в салоне внедорожника, где появятся ручки на стойках.