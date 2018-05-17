Назван рейтинг ТОП-10 самых продаваемых универсалов на рынке РФ

Рейтинг самых популярных универсалов в России был составлен на основании данных по продажам за первый квартал текущего года.

В период январь-март 2018 года на российском рынке было реализовано 26,5 тыс. новых универсалов, что в 2,2 раза превышает прошлогодний результат, пишет «Автостат».

Лидерство в сегменте оказалось за LADA Largus, который разошелся тиражом в количестве 9 249 штук. Второй и третий результат показали еще две отечественные модели, а именно LADA Vesta SW, в том числе и SW Cross, а также LADA Kalina.

Объём продаж Vesta SW и SW Cross составил 8 401 ед., а Калина была продана в количестве 3 559 штук. На четвертой строчке ТОП-10 самых популярных универсалов в России оказался KIA Ceed SW с результатом 2 746 проданных единиц.

Замыкает первую пятерку универсал Ford Focus, реализованный в количестве 1 151 ед.

В ТОП-10 самых популярных универсалов в России также вошли: