Qantas опубликовала видео с буксирующим лайнер кроссовером Tesla Model X

Соответствующее видео опубликовала компания Qantas, сообщившая, что кроссовер буксировал самолет Boeing 787-9 Dreamliner, а дистанция составила 300 метров.

Масса самолета, которого буксировал кроссовер Tesla Model X, составила 126 тонн. Все происходило в аэропорту Мельбурна, причем отдельно отмечается, что это рекордная масса, которую смог отбуксировать серийный автомобиль, оснащенный полностью электрической силовой установкой.

Tesla Model X в версии P100D оснащен двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 773 лошадиных силы, а показатель крутящего момента – 967 Нм.

Разгон электрокара до первой сотни осуществляется за 3,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.