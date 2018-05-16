Производитель премиальных автомобилей готовит новый кроссовер, который позиционируется как флагманский, и окажется длиннее и ниже, чем LX.
Новый флагманский кроссовер от Lexus получит название «LQ»
16.05.2018 17:43
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Для нового кроссовера компания уже запатентовала название, а благодаря информации из патентного ведомства, стало известно, что новый флагманский кроссовер от Lexus получит название «LQ».
Новинка получит дизайнерские решения в стиле концепта Lexus LF-1 Limitless. Последний дебютировал в начале года на автосалоне в Детройте.
Пока каких-либо подробностей о модели и её линейке двигателей не сообщается. По некоторым данным, кроссовер может получит как обычные ДВС, так и гибридные или водородные установки.
Lexus в Детройте представила новый концепт кроссовера LF-1 Limitless
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