Производитель премиальных автомобилей готовит новый кроссовер, который позиционируется как флагманский, и окажется длиннее и ниже, чем LX.

Для нового кроссовера компания уже запатентовала название, а благодаря информации из патентного ведомства, стало известно, что новый флагманский кроссовер от Lexus получит название «LQ».

Новинка получит дизайнерские решения в стиле концепта Lexus LF-1 Limitless. Последний дебютировал в начале года на автосалоне в Детройте.

Пока каких-либо подробностей о модели и её линейке двигателей не сообщается. По некоторым данным, кроссовер может получит как обычные ДВС, так и гибридные или водородные установки.