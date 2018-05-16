Производство Volkswagen Jetta остановили на «ГАЗе‍»

Производство седана Volkswagen Jetta на российском предприятии осуществлялось до конца апреля, после чего выпуск был остановлен.

Как оказалось, причиной того, что Volkswagen остановил производство седана Jetta в Нижнем Новгороде является смена поколений модели, пишут «Ведомости».

Когда будет запущено производство нового поколения в компании затрудняются ответить, но уточняют, что сначала Volkswagen Jetta будет импортироваться.

Поставки седана запланированы на вторую половину следующего года. Несмотря на то, что на других заводах автопроизводителя уже собирают новый Volkswagen Jetta, для российского рынка его необходимо подготовить, подключив новинку к системе «Эра Глонасс».