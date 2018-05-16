Модели Toyota и Lexus в России попали под отзыв из-за подушек безопасности

О проведении отзывной кампании на территории РФ сообщает Росстандарт. В сообщении ведомства говорится, что Toyota в РФ отзывает 7,6 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности.

В числе автомобилей, которые отправят на сервис оказались две модели Toyota – Alphard и Hilux, а также автомобили марки Lexus.

В числе последних оказались следующие модели: NX200, NX200T, NX300h, RX200T, RX 350, RX 450h. По действие отзыва попали автомобили, которые были проданы в России в период с 20 июня 2015 года по 29 сентября 2016 года.

В этих машинах есть вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения.

Этот может стать причиной того, что боковые подушки безопасности или шторки безопасности могут не активироваться, а первым признаком проблемы станет включенная контрольная лампа SRS.

Владельцев отзывных авто проинформируют об отзыве и пригласят в ближайший дилерский центр для устранения неполадок.