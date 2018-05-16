В Сети появились фото обновленного Kia Sportage 2019 без камуфляжа

Обновленная версия кроссовера Kia Sportage 2019 модельного года была замечена фотошпионами недалеко от трассы Нюрбургринга.

Тестовый прототип автомобиля не несет на себе защитной пленки, что позволяет рассмотреть некоторые обновления.

Впрочем, кардинальных изменений в модели не произошло, а обновление выполнили по стандартной схеме – радиаторная решетка, оптика, бамперы.

После обновления у кроссовера появятся полностью светодиодные фары, а в салоне ожидается появление обновленной информационно-развлекательной системы.

Еще для кроссовера с обновлением станет доступна 48-вольтовая система, где вместе со стандартным двигателем будет работать стартер-генератор.

По данным зарубежных инсайдеров презентация Kia Sportage 2019 будет представлен в октябре на автосалоне в Париже.