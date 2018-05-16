Обновленная версия кроссовера Kia Sportage 2019 модельного года была замечена фотошпионами недалеко от трассы Нюрбургринга.
В Сети появились фото обновленного Kia Sportage 2019 без камуфляжа
16.05.2018 10:35
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Тестовый прототип автомобиля не несет на себе защитной пленки, что позволяет рассмотреть некоторые обновления.
Впрочем, кардинальных изменений в модели не произошло, а обновление выполнили по стандартной схеме – радиаторная решетка, оптика, бамперы.
После обновления у кроссовера появятся полностью светодиодные фары, а в салоне ожидается появление обновленной информационно-развлекательной системы.
Еще для кроссовера с обновлением станет доступна 48-вольтовая система, где вместе со стандартным двигателем будет работать стартер-генератор.
По данным зарубежных инсайдеров презентация Kia Sportage 2019 будет представлен в октябре на автосалоне в Париже.
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