Volvo откажется от автомобилей с дизельными моторами

Об этом сообщает Auto Express, ссылаясь на главу шведской компании.

Так стало известно, что автопроизводитель Volvo откажется автомобилей с дизельными моторами, причем по словам главы компании, причина не в том, что дизели являются грязными.

По словам представителя компании, которые приводит зарубежное издание, дизельные моторы сами по себе являются сложными и их трудно дорабатывать под современные стандартны экологичности в отличие от бензиновым двигателей.

Также было отмечено, что основным преимуществом дизельных моторов является низкий расход топлива, но к этим показателям можно приблизится за счет гибридных установок с бензиновыми ДВС.

Между тем недавно стало известно, что Volvo не будет создавать новые дизельные моторы, а денежные средства они направят на совершенствование гибридных технологий.