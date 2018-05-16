В офисе компании Subaru провели обыски из-за фальсификации данных

Как сообщается, обыски провели в связи с подозрением о фальсификации данных по расходу топлива в автомобилях, а также по эмиссии газов в атмосферу на заводе в префектуре Гумма.

Ранее сообщалось, что Subaru провела внутреннее расследование и предварительно установила, что действительно в её автомобилях могут быть фальсифицированная информация о расходе топлива.

После проверок юридической фирмы Ohno and Tsunematsu совместно с представителями Subaru было установлено, что заявленный расход топлива в 903 автомобилях не соответствует действительности.

Руководство компании уже официально извинилось за фальсификацию, а также в компании заявили, что подобного больше не повторится.

Впервые о фальсификации данных стало известно в 2012 году, когда властям сама компания сообщила об этом. В самой компании заявили, что руководство не знало о подлоге, а решение фальсифицировать данные принял глава отдела тестирования новых авто на заводе в городе Ота. Стоит отметить, что в прошлом году было отозвано 395 тысяч автомобилей для проверки.