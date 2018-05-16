В МВД считают, что автомобильный знак «Шипы» потерял свою актуальность, в связи с чем рассматривается возможность от него отказаться.
В МВД предложили отказаться от знака «Ш» на автомобилях
16.05.2018 08:11
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На федеральном портале проектов нормативных правовых актов уже есть проект постановления. В документе говорится, что водителей могут освободить от обязанности использовать наклейку «Шипы» в связи с потерей его актуальности, так как динамические характеристики машины уже не определяются наличием шипованных шин.
Основными факторами стало наличие современных систем торможения, а также загруженность автомобиля или его конструкция.
Помимо этого, наклейка на заднем стекле автомобиля может ограничивать обзор для автомобилиста.
Напомним, что сейчас при отсутствии автомобильного знака «Шипы» предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
Эксперты рассказали, можно ли снимать наклейку «Шипы» летом
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