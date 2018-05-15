АвтоВАЗ озвучил цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross

Презентация внедорожного седана состоялась в прошлом месяце, также в апреле и стартовало его серийное производство.

Сегодня АвтоВАЗ назвал цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross, анонсируя старт его продаж на лето.

В базовой комплектации седан Lada Vesta Cross оценили в 763 900 рублей за вариант с 1.6-литровым 106-сильным двигателем и пятискоростной механикой.

Все остальные версии седана будут предлагаться с 1.8-литровым двигателем, пару которому составит как механика, так и роботизированная коробка.

Самая доступная комплектация с 122-сильным мотором оценена в 788 900 рублей, а топовая комплектация получила ценник 859 900 рублей.

В списке оснащённости кросс-седана в отличие от обычной версии седана будет пластиковый обвес кузова, клиренс 203 мм, а также иные настройки шасси.

В базовой комплектации предложат отделку салона тканью, 17-дюймовые колесные диски, мультифункциональный руль, круиз-контроль, аудиосистему, ограничитель скорости и четыре подушки безопасности.