Совместное предприятие Ford Sollers рассматривает возможность запуска производства коробок передач для автомобилей марки Ford.
Ford Sollers в Татарстане наладит выпуск коробок передач
15.05.2018 22:53
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Сейчас компания Ford Sollers ведет переговоры с Минпромторгом РФ для уточнения специнвестконтракта (СПИК).
Как сообщил журналистам президент Ford Sollers Адиль Ширинов, инвестиции в производство пока не утверждены, так как пока не определены требования по инвестконтракту.
Если новое предприятие утвердят, то оно будет располагаться в Татарстане. Напомним, Ford Sollers выпускает автомобили марки Ford во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге.
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