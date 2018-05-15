Ford Sollers в Татарстане наладит выпуск коробок передач

Сейчас компания Ford Sollers ведет переговоры с Минпромторгом РФ для уточнения специнвестконтракта (СПИК).

Как сообщил журналистам президент Ford Sollers Адиль Ширинов, инвестиции в производство пока не утверждены, так как пока не определены требования по инвестконтракту.

Если новое предприятие утвердят, то оно будет располагаться в Татарстане. Напомним, Ford Sollers выпускает автомобили марки Ford во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге.