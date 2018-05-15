Новому кроссоверу удалось обойти по продажам прежнего лидера на российском рынке — F-Pace, который оказался на втором месте по итогам продаж за прошлый месяц.
Кроссовер Jaguar E-Pace стал бестселлером бренда Jaguar в России
15.05.2018 15:17
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В апреле Jaguar E-Pace был реализован в количестве 68 экземпляров, тогда как F-Pace разошелся тиражом в количестве 62 штук.
Таким образом, кроссовер E-Pace стал бестселлером бренда Jaguar в России, причем большая часть продаж пришлась на дизельные версии модели.
В целом Jaguar в России продала 187 автомобилей, что на 8% больше, чем годом ранее. При этом с начала года продажи компании просели на 11% и составили 832 проданных авто.
В России начались продажи нового спортивного кроссовера Jaguar E-Pace
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