Кроссовер Jaguar E-Pace стал бестселлером бренда Jaguar в России

Новому кроссоверу удалось обойти по продажам прежнего лидера на российском рынке — F-Pace, который оказался на втором месте по итогам продаж за прошлый месяц.

В апреле Jaguar E-Pace был реализован в количестве 68 экземпляров, тогда как F-Pace разошелся тиражом в количестве 62 штук.

Таким образом, кроссовер E-Pace стал бестселлером бренда Jaguar в России, причем большая часть продаж пришлась на дизельные версии модели.

В целом Jaguar в России продала 187 автомобилей, что на 8% больше, чем годом ранее. При этом с начала года продажи компании просели на 11% и составили 832 проданных авто.