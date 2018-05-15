Продажи автомобилей Mazda в России в апреле выросли на 78%

Российский офис компании смог нарастить продажи как по итогам апреля, так и с начала текущего года.

В прошлом месяце продажи автомобилей Mazda в России составили 3 159 штук, что на 78% больше. С начала года компания на рынке реализовала 9 102 автомобиля, что на треть больше.

Доля марки составила 2,1%, тогда как голом ранее показатель был 1,4%. Самой продаваемой моделью Mazda стал кроссовер СХ-5, который был продан в количестве 2 575 штук, что в 2.2 раза больше.

С начала года СХ-5 был продан в количестве 6 630 ед., что на 35% больше. В итоге модель вошла в ТОП-25 самых продаваемых в России.