Информация о том, что компания KIA разрабатывает дизельную гибридную установку сообщалась и ранее, но подробностей о ней не было.
Kia Sportage первым получит дизель-гибридную силовую установку
15.05.2018 22:46
36 0
Сейчас стало известно, что гибридная установка будет называться EcoDynamics+, и ее первым получит кроссовер Sportage и семейство Ceed.
Гибрид будет относится к системе Mild Hybrid (мягкий гибрид), и в нем установят 48-вольтовый стартер-генератор и дизельный мотор, но какой именно пока неизвестно.
Других подробностей про дизельный Mild Hybrid пока не сообщается. Стоит отметить, что в «мягком гибриде» экономия топлива происходит не значительная — всего около 7%, при этом это идеальный автомобиль во время движения в пробках, когда у него очень большое количество простоев.
Комментарииcomments powered by HyperComments