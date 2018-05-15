Kia Sportage первым получит дизель-гибридную силовую установку‍

Информация о том, что компания KIA разрабатывает дизельную гибридную установку сообщалась и ранее, но подробностей о ней не было.

Сейчас стало известно, что гибридная установка будет называться EcoDynamics+, и ее первым получит кроссовер Sportage и семейство Ceed.

Гибрид будет относится к системе Mild Hybrid (мягкий гибрид), и в нем установят 48-вольтовый стартер-генератор и дизельный мотор, но какой именно пока неизвестно.

Других подробностей про дизельный Mild Hybrid пока не сообщается. Стоит отметить, что в «мягком гибриде» экономия топлива происходит не значительная — всего около 7%, при этом это идеальный автомобиль во время движения в пробках, когда у него очень большое количество простоев.