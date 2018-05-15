Great Wall вывела на рынок новую роскошную версию кроссовера Haval H6

Теперь популярный на китайском рынке кроссовер получил две новые версии — Red Label и Blue Label. Эти модели уже предлагаются для заказа в Китае по цене от 135 000 до 142 000 юаней. «Живые» продажи новинки стартуют 25 мая.

Отличается новая роскошная версия Haval H6 расширенным списком предлагаемого оборудования, где будет круиз-контроль, а также интеллектуальная система предотвращения столкновений.

В салоне также будет доступна мультимедийная система с камерой кругового обзора и система очистки воздуха. Еще в автомобилях будет полностью светодиодная оптика.

Отличаться кроссовер будет и немного измененной радиаторной решеткой, а также блоками противотуманных фар. Под капотом Haval H6 в роскошной версии будет модернизированный 1,5-литровый турбомотор с отдачей 169 л.с.

Среди трансмиссий предложат семискоростную роботизированную коробку с двойным сцеплением. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 6,8 литра. Цены на роскошную версию варьируются от 135 000 до 142 000 юаней или от 1 315 000 до 1 384 000 рублей.