Теперь популярный на китайском рынке кроссовер получил две новые версии — Red Label и Blue Label. Эти модели уже предлагаются для заказа в Китае по цене от 135 000 до 142 000 юаней. «Живые» продажи новинки стартуют 25 мая.
Great Wall вывела на рынок новую роскошную версию кроссовера Haval H6
Отличается новая роскошная версия Haval H6 расширенным списком предлагаемого оборудования, где будет круиз-контроль, а также интеллектуальная система предотвращения столкновений.
В салоне также будет доступна мультимедийная система с камерой кругового обзора и система очистки воздуха. Еще в автомобилях будет полностью светодиодная оптика.
Отличаться кроссовер будет и немного измененной радиаторной решеткой, а также блоками противотуманных фар. Под капотом Haval H6 в роскошной версии будет модернизированный 1,5-литровый турбомотор с отдачей 169 л.с.
Среди трансмиссий предложат семискоростную роботизированную коробку с двойным сцеплением. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 6,8 литра. Цены на роскошную версию варьируются от 135 000 до 142 000 юаней или от 1 315 000 до 1 384 000 рублей.