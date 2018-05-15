Обновленный кроссовер Chery Tiggo 3 поступит в продажу 16 мая

Так, стало известно, что обновленный кроссовер Chery Tiggo 3 2019 модельного года поступит в продажу 16 мая.

В отличие от предшественника модель получила расширенный список оборудования и изменения в экстерьере, где появились обновленные бамперы, измененный пластиковый обвес, новые колесные диски и расширенная цветовая гамма.

В салоне производитель улучшил шумоизоляцию и предложит новые варианты обивки. Линейка двигателей представлена все те же 1,6-литровым 126-сильным двигателем, пару которому составляет пятискоростная механика или вариатор, передающие крутящий момент только на переднюю ось.

В списке оборудования кроссовера будет камера заднего вида, кондиционер, панорамный люк, шесть подушек безопасности, система курсовой устойчивости, противотуманные фары и другое.