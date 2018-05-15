Toyota в России подняла цены почти на все автомобили

К такому выводу пришли российские аналитики проанализировав цены на новые автомобили в мае. Выяснилось, что Toyota подняла цены в России почти на все автомобили, а удорожание составило от 21 до 78 тысяч рублей.

Отмечается, что цены поднялись на автомобили 2018 года выпуска. Удорожание не затронуло только модели Camry и Hilux, а меньше всех прибавил в цене седан Тoyota Corolla.

Начальная цена автомобиля составляет 975 тысяч рублей, что на 21 тыс. рублей больше. Кроссовер Toyota RAV4 стал дороже на 27-31 тыс. рублей, кроме двух начальных комплектаций.

На 32 тыс. дороже стал Toyota Prius с гибридной установкой, в пределах от 35 до 39 тысяч рублей стал дороже Fortune, но изменение цены не затронуло базовую комплектацию.

Компания в России также переписала ценники на модели Land Cruiser Prado, Highlander, Alphard и Land Cruiser 200, причем последний оказался дороже на максимальные 75-78 тысяч рублей, за исключением начальной комплектации.