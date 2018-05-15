Обновленный седан LADA Granta получит фары узбекского производства

Обновленный седан и лифтбек LADA Granta уже попадали в объективы камер, а их презентация будет проходить в рамках Московского автосалона в августе.

Чем ближе к презентации моделей, тем больше подробностей начинает появляться в Сети. Сегодня стало известно, что фары для седана будут производитель на СП «УзЧасис» в узбекском городе Наманган.

Начало выпуска фар запланировано на июль более того фары узбекского производства будут устанавливать и на другие обновленные модели Лада.

Как стало известно, для «АвтоВАЗа» будут изготавливать и поставлять передние фары не только для модели гранта, но и номерные лампы для Lada Vesta SW/SW Cross, и различные виды освещающих ламп для других моделей отечественного производителя.

При производстве этих комплектующих обещают использование технологий индийской компании Neolite Zkw Lightngs Pvt Ltd и немецкой Genter Service GmbH.