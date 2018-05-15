Audi показала тизер нового флагманского кроссовера Audi Q8‍

Презентация нового кроссовера от немецкой марки состоится уже в июне текущего года, а пока производитель подогревает интерес к модели, публикуя новые тизеры.

Audi показала купеобразный кроссовер Audi Q8 на новом тизерном изображении, раскрыв заднюю часть автомобиля. Впрочем, уже известно, что дизайн новинки будет почти полностью повторять концепт Q8 Sport, представленный в прошлом году.

В основе Audi Q8 расположится платформа MLB, за счет которой моторная гамма будет представлена бензиновыми и дизельными агрегатами с 6 или 8 цилиндрами.

Предварительная цена обычного кроссовера составит 110 500 евро. Немного позднее у автомобиля появится спортивная версия с приставкой к названию SQ8.

Этот вариант позиционируется как конкурент BMW X6 M, а в движение его будет приводить гибридная силовая установка. В составе последней будет трехлитровый бензиновый двигатель и электромотор. Суммарная мощность установки составит 470 л.с. Появится у новинки и заряженный 650-сильный вариант.