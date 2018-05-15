«KIA» стала лидером российского рынка по выручке в первом квартале‍

Российские аналитики из «Автостат» подготовили рейтинг марок, которые стали лидерами по выручке в первом квартале 2018 года.

Так, были названы марки-лидеры по выручке в России в первом квартале 2018 года. За отчетный период на российском рынке с продаж автомобилей производители выручили 498 миллиардов рублей, а этот результат оказался выше на 24%.

В прошлом году выручка составила 401,5 млрд рублей. Больше всех выручки получила компания KIA, у которой средняя цена одного автомобиля составила 1,2 миллиона рублей, а выручка оказалась на уровне 61 миллиарда рублей с продаж 52,5 тыс. автомобилей.

Этот показатель оказался выше прошлогоднего на 57,9%. Второе место оказалось за компанией Toyota, которая получила выручку в размере 48,5 млрд рублей, что на 8,7% больше.

Третье место у российского бренда LADA, увеличившего выручку до 45 млрд рублей. В первой пятерке оказались Hyundai (43,1 млрд руб.; +34,7%) и Mercedes-Benz (35,8 млрд руб.; +7,3%).

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