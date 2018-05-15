Видео заезда двух транспортных средств было опубликовано на YouTube-канале Mo Vlogs. Участниками дрегового заезда стал шестиколёсный внедорожник Devel Sixty и суперкар Mercedes-AMG GT.
Mercedes-AMG GT и 6-колесный внедорожник Devel Sixty сразились в дрэге
15.05.2018 09:29
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Соревнование проходило в Дубае. Под капотом 6-колесного внедорожника располагался турбированный дизельный двигатель объёмом 6,75 литра.
Мощность восьмицилиндрового агрегата составляет 720 л.с. Что касается суперкара, то под его капотом располагается восьмицилиндровый четырехлитровый двигатель мощностью 520 л.с.
Чем закончился дреговый заезд предлагаем посмотреть на видео.
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