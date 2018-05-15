В России назвали самые угоняемые марки автомобилей в 2018 году

Рейтинг был составлен на основании данных ведущих российских страховщиков по итогам первых месяце этого года.

Как пишут «РИА Новости», в этом году чаще всего угоняли автомобили марок «Тойота», «Киа» и «Хэндай». Немного меньшее число угонов было зафиксировано для автомобилей «Форд» и «Лексус». Также спросом пользовались и машины брендов Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Peugeot и Renault.

Если рассматривать по моделям автомобилей, то самыми востребованными у угонщиков стали модели:

Toyota Camry, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, KIA Rio, Pajero, Mitsubishi ASX, Renault Fluence, Peugeot 408, Nissan Terrano, KIA Sportage, KIA Quoris, KIA Optima, Ford Explorer, Ford Kuga, Ford Focus, Lexus LX, Mitsubishi, Hyundai Solaris, Hyundai IX35, Hyundai Santa Fe.

Для угонщиков такие автомобили как KIA Rio, KIA Sportage, Hyundai Solaris и Toyota Camry являются интересны в связи с высоким их спросом на рынке.

После угона преступники делают на машину документы, а также перебивают идентификационные номера и продают их ничего не подозревающему покупателю.

В первую очередь автогонщиков привлекают автомобили, которые являются самыми продаваемыми на рынке, причем в основном этом модели недорогие или из среднего сегмента. Их разбирают, а запчасти продают.

Премиальные автомобили чаще всего угоняют с целью их перепродажи в других регионах, а машины люксового сегмента нередко оказываются за пределами РФ, в том числе и в ОАЭ, Иране, Киргизии.

Меньше всего в этом году было зафиксировано угонов моделей KIA Quoris, Mitsubishi ASX и Peugeot 408, что объясняется их небольшими продажами на первичном рынке.

Среди способов угона в МВД называют наличие у угонщиков дубликатов ключей, проникновение в салон автомобиля с помощью разбитого бокового стекла, а также взлом противоугонной системы.