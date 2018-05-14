Тюнинг-ателье Brabus доработало пикап Mercedes-Benz X-Class

Тюнеры знаменитого немецкого ателье Brabus подготовили новый пакет доработок для пикапа Mercedes-Benz X-Class. Специалисты предложат доработки в экстерьере, сделав автомобиль чуточку спортивнее, а также доработают дизельный мотор.

В экстерьере пикапа предложат светодиодные огни, интегрированные в передний бампер, осветительный модуль на крыше, измененную радиаторную решетку, а также хромированные патрубки выхлопной системы и колесные диски размером 20 дюймов.

Турбированный дизельный мотор модели объёмом 2,3 литра, который выдает 190 л.с. при 450 Нм стал мощнее на 21 л.с. и 60 Нм. Тюнингованная версия Mercedes-Benz X-Class разгонится до 100 км/ч за 11,5 секунды.