Причиной завершения двух популярных программ автокредитования стало успешное достижение целевых показателей.
Минпромторг завершил программы «Первый» и «Семейный автомобиль»
14.05.2018 20:22
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В России Минпромторг завершил две программы льготного автокредитования – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
За период с начала года по этим программам российские дилеры реализовали 85,94 тыс. автомобиля, тогда как целевой показатель был 80,6 тыс.
Напомним, что при приобретении автомобилей с использованием одной из вышеуказанных программ предоставлялась скидка в размере 10% от стоимости машины.
В этом году по программам поддержки автопрома продавался каждый пятый автомобиль. На все эти программы государство выделило 16 миллиардов рублей с начала этого года.
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