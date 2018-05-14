Минпромторг завершил программы «Первый» и «Семейный автомобиль»

В России Минпромторг завершил две программы льготного автокредитования – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

За период с начала года по этим программам российские дилеры реализовали 85,94 тыс. автомобиля, тогда как целевой показатель был 80,6 тыс.

Напомним, что при приобретении автомобилей с использованием одной из вышеуказанных программ предоставлялась скидка в размере 10% от стоимости машины.

В этом году по программам поддержки автопрома продавался каждый пятый автомобиль. На все эти программы государство выделило 16 миллиардов рублей с начала этого года.