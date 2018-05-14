Китайцы создали копию Bugatti Chiron стоимостью в 300 тысяч рублей‍

В Китае создали копию гиперкара Bugatti Chiron, но с электрическим мотором и за очень низкую стоимость – 5 040 долларов. Компания Shandong Qilu Fengde представила свою новую модель P8, которая очень сильно похожа на Chiron, при этом копия уступает по замерах оригиналу и по мощности мотора.

Длина китайского электрокара всего 4,1 метра, а ширина 1,8 метра. Силовая установка автомобиля состоит из одного электрического мотора с отдачей 3,35 л.с и 72-вольтового аккумулятора. На одном заряде автомобиль может проехать до 150 км, а максимальная скорость достигает 50 км/ч.

P8 относится к категории LSEV, а это значит, что для его управления водительское удостоверение не нужно. При этом электрокар в салоне обладает всем, что есть в полноценном автомобиле. Даже предусмотрели мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном.