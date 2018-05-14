Баварская компания BMW опубликовала новый тизер возрождённого купе BMW 8-Series. Тизерное изображение сопровождалось анонсом презентации автомобиля.
BMW назвала дату премьеры возрожденного купе BMW 8-Series
14.05.2018 20:14
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Как сообщили в компании дебют возрожденного купе состоится 15 июня и будет проходить в рамках суточного марафона «24 часа Ле-Мана».
Более того, стало известно, что европейские продажи BMW 8-Series стартуют в ноябре этого года. Для купе будет предлагаться трехлитровый дизельный мотор, который станет базовым.
В мощной версии автомобиля предложат 4,4-литровый двигатель, а еще в моторной гамме может быть 12-цилиндровый агрегат. В основе модели расположится платформа CLAR.
Представлен официальный тизер флагманского купе BMW 8-Series
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