Российское подразделение компании объявило о стоимости самой мощной версии седана BMW M5 Competition (F90), которая дебютировала в этом месяце.

Автомобиль с модернизированным двигателем стал доступен для заказа на российском рынке, а первые поставки модели стартуют в августе.

Так, была названа цена на самую мощную версию BMW M5 для России, которая обойдётся по цене от 7,66 миллиона рублей.

BMW M5 Competition (F90) оснащен битурбированным восьмицилиндровым двигателем S63B44T4 с рабочим объёмом цилиндров 4,4 литра.

Его мощность, работая в паре с восьмискоростным автоматом, составит 625 л.с., а показатель крутящего момента будет 750 Нм.

Для разгона до первой сотни модели потребуется 3,3 секунды. Заявленный расход топлива составляет 10,8 литра на сто километров пути в смешанном цикле.

Отличаться BMW M5 Competition (F90) от обычной версии будет цветом Frozen Dark Silver с эффектом металлика, а также выкрашенными в черный цвет элементами кузова.