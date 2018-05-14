Компания «Делимобиль» приобрела первый каршеринговый сервис Anytime‍

Российская компания «Делимобиль» официально приобрела компанию Anytime, которая по факту является перовой каршеринговой компанией в Москве.

Компания «Микро Капитал Групп», которая владеет каршеринговым сервисом «Делимобиль», закрыла сделку по приобретению конкурирующей фирмы Anytime.

Сообщается, что компании объединяться под один бренд не будут. Каждая из них будет работать в своем направлении.

Anytime предоставляет в краткосрочную аренду автомобили бизнес-сегмента, а «Делимобиль» в своем автопарке в основном имеет автомобили массового сегмента.

Отдельно было отмечено, что после покупки клиенты чрез одно приложение смогут воспользоваться арендой автомобилей как у Anytime , так и у «Делимобиля».

Таким образом у клиента станет больше выгоды, ведь он сможет взять в арену не только легковой автомобиль, но также и небольшую машину для грузоперевозки.