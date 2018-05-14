Премиальный бренд DS через пару лет выпустит свою новую флагманскую модель, а её выпуск будет приурочен 65-летию оригинального Citroen DS. Таким образом, новый флагман марки появится в 2020 году.
Новый флагман DS 8 выйдет в честь 65-летия оригинального Citroen DS
14.05.2018 11:05
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Новинка, по предварительным данным, получит название DS 8, а её конкурентами называют BMW 5-Series и Audi A6.
Сейчас известно, что флагманская модель получит новый дизайн, который был согласован. По словам представителей компании, автомобиль будет «потрясающим».
Предполагается, что некоторые дизайнерские решения автомобиля будут позаимствованы от DS 7 Crossback и прототипа Citroen Numero 9.
За основу новинки будет взята платформа EMP2, а моторная гамма будет представлена бензиновыми агрегатами семейства PureTech и дизельными двигателями BlueHDi. Появится у автомобиля и гибридная версия.
Примечание: на изображениях представлена предполагаемая внешность новинки от независимых дизайнеров.
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