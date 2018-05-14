Новый флагман DS 8 выйдет в честь 65-летия оригинального Citroen DS

Премиальный бренд DS через пару лет выпустит свою новую флагманскую модель, а её выпуск будет приурочен 65-летию оригинального Citroen DS. Таким образом, новый флагман марки появится в 2020 году.

Новинка, по предварительным данным, получит название DS 8, а её конкурентами называют BMW 5-Series и Audi A6.

Сейчас известно, что флагманская модель получит новый дизайн, который был согласован. По словам представителей компании, автомобиль будет «потрясающим».

Предполагается, что некоторые дизайнерские решения автомобиля будут позаимствованы от DS 7 Crossback и прототипа Citroen Numero 9.

За основу новинки будет взята платформа EMP2, а моторная гамма будет представлена бензиновыми агрегатами семейства PureTech и дизельными двигателями BlueHDi. Появится у автомобиля и гибридная версия.

Примечание: на изображениях представлена предполагаемая внешность новинки от независимых дизайнеров.