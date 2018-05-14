Модель пользуется отличным спросом и уже оказалась в десятке самых востребованных на китайском рынке в своем сегменте.

Honda XR-V вошел в ТОП-10 самых популярных кроссоверов в Китае и обошел по продажам такие модели как Hyundai ix35, Nissan Qashqai и Toyota RAV4.

Дилеры в Китае реализовали по итогам апреля 19,5 тысяч Honda XR-V. Как известно этот кроссовер является китайской версией другого кроссовера – Vezel, а последний недавно был обновлен.

Отличается Honda XR-V от Vezel некоторые изменениями во внешности, а именно иной решеткой радиатора, модернизированной оптикой, а в салоне иными дефлекторами вентиляции и другой центральной консолью.

Для китайского рынка кроссовер доступен с 1,5 или 1.8-литровыми моторами мощностью 131 и 165 л.с. соответственно.

Среди трансмиссий предлагается шестискоростная механик или вариатор, которые работают как с передне-, так и с полноприводной системами. Цены на модель составляют от 104 800 до 163 000 юаней или от 1,02 до 1,59 миллиона рублей.